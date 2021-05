3 liga. Zmiana trenera w Wiązownicy. Hitem kolejki mecz Sokoła Sieniawa z liderującą Wisłą Puławy

Zadanie przed Wiązownicą trudne, ponieważ Stal pod wodzą trenera Damiana Skakuja nie przegrała jeszcze meczu.

- Ta seria napędza nas. Przed nami parę ciężkich kolejek, do których podejdziemy jednak z pełnym zaangażowaniem

- mówi szkoleniowiec "Stalówki" na łamach oficjalnej strony klubu.

Hitem kolejki będzie jednak starcie lidera z wiceliderem. Do Sieniawy przyjeżdża Wisła Puławy, która pewnie zmierza po awans do drugiej ligi. Jesienią w Puławach było 1:1.

- Specjalnie nie nastawiamy się na to, by udowodnić coś Wiśle. To jest lider, ale podchodzimy do tego meczu na spokojnie. Wisła mocno idzie w stronę drugiej ligi, a my musimy grać swoje. Przyznam, że różnie nam to wychodziło do tej pory, ale na pewno nie zapomnieliśmy, jak się gra w piłkę - mówi Ryszard Kuźma, trener Texom Sokoła. Doświadczony szkoleniowiec przyznaje, że dla Sokoła zajęcie drugiego miejsca to plan minimum. - A pozostałe drużyny gonią... - zauważa Kuźma.