30 automatycznych defibrylatorów pomoże zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców Przemyśla [ZDJĘCIA]

"Bezpieczny Przemyśl" był jednym z projektów budżetu obywatelskiego w 2021 r. Jego wartość wyniosła 255 tys. złotych. Pomysł został zgłoszony przez grupę społeczną skupiona wokół Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.

- To bardzo ważny projekt, jeśli chodzi i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Przemyśla. Gdy pierwszy raz go zgłaszaliśmy do budżetu obywatelskiego, nie uzyskała wystarczającego poparcia mieszkańców w głosowaniu. Tak stało się za drugim razem. Dziękujemy wszystkim, którzy głosowali na ten projekt - mówi Rafał Kijanka, dyr. WSPR w Przemyślu.