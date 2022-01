30. Finał WOŚP w Rzeszowie - znamy program. Na Rynku będą warsztaty, pokazy i koncerty

Już 30 stycznia na ulicach miast pojawi się około 120 tysięcy wolontariuszy z puszkami oznaczonymi logo z czerwonym serduszkiem. Tegoroczna publiczna zbiórka prowadzona przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie przeznaczona na wsparcie okulistyki, między innymi zakup angiografów do leczenia siatkówczaka – najczęstszego nowotworu złośliwego gałki ocznej u dzieci, oftalmoskopów do badania dna oka, tonometrów do pomiaru ciśnienia śródgałkowego, mikroskopów i stołów operacyjnych.

Hasło tegorocznego Finału to "Przejrzyj na oczy”.

Zabawa w stolicy Podkarpacia rozpocznie się o godzinie 11.45 wspólnym przemarszem wolontariuszy z trzech rzeszowskich sztabów WOŚP z ul. 3 Maja do Rynku.

Przy Rynku (od strony ul. Mickiewicza) zaparkują między innymi pojazdy opancerzone, samochody rajdowe, angielska taksówka.

W Rzeszowskich Piwnicach z kolei na przybyłych będą czekały łaziki przygotowane przez Politechnikę Rzeszowską.