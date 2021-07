30-latek próbował przemycić do Polski skórę niedźwiedzia brunatnego. Wpadł na przejściu granicznym w Medyce [ZDJĘCIA, WIDEO]

Na przejściu granicznym w Medyce funkcjonariusze kontrolowali podróżnych wjeżdżających do Polski z Ukrainy. W jednym z samochodów natrafili na nietypowy bagaż należący do 30-letniego mężczyzny.

Znajdowała się w nim skóra niedźwiedzia brunatnego, objętego ochroną na mocy Konwencji Waszyngtońskiej CITES.

- Podróżny nie zgłosił towaru do odprawy. Nie posiadał także odpowiednich dokumentów, na podstawie których mógłby go legalnie przewieźć przez granicę. W związku z naruszeniem przez mężczyznę przepisów ustawy o ochronie przyrody, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali okaz do dalszego postępowania