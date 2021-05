30–letnia Marta z Ropczyc ma 102 blizny na twarzy. Nie może także chodzić. Pomóżmy jej wrócić do zdrowia!

- Żona miała bardzo poważny uraz klatki piersiowej. Jej śledziona musiała zostać usunięta. Ręka i noga zostały złamane w dwóch miejscach – wylicza Tomasz Potwora. - W wyniku uderzenia o szybę Marta miała bardzo mocno poranioną twarz. Lekarzy założyli 102 szwy. Każdy z tych szwów w miarę gojenia skóry przeradza się w bliznę. Cała twarz jest pocięta bliznami wielkości od 1 do 6 cm – czoło, policzki, nos, broda, uszy, oba łuki brwiowe, na połowie powieki lewego oka.

- Całą rodziną jechaliśmy autem, kiedy z naprzeciwka pojawił się samochód. Niespodziewanie zjechał na nasz pas ruchu i zderzył się z nami czołowo – wspomina Tomasz Potwora, mąż Marty. - Moja żona rzuciła się na naszego 12-miesięcznego synka leżącego z tyłu, aby zasłonić go własnym ciałem. Siła zderzenia cisnęła ją na przednią szybę. Ale maluszkowi praktycznie nic się nie stało. Nasz starszy, 3-letni syn, który siedział z przodu, odniósł tylko stłuczenia. Ja miałem zgruchotane oba kolana, złamaną prawą nogę, a także żebro i obojczyk.

- Koszty zabiegów plastycznych są ogromne. Rehabilitacja również nie jest tania – łamie głos mąż Marty. - Prosimy o pomoc

Tak możesz pomóc

Marta jest pod opieką Fundacji Auxilia. Darowiznę na jej leczenie i rehabilitację można przekazywać przelewem tradycyjnym na konto Fundacji Auxilia: 33 1090 2590 0000 0001 3604 2000 w tytule przelewu wpisując: Dla Marty.

Martę możemy też wesprzeć, wpłacając dowolną kwotę na zbiórkę "102 blizny na twarzy i nie może chodzić - zbieramy na rehabilitację i zabiegi plastyczne dla Marty" ogłoszoną na Zrzutka.pl

- Bardzo dziękujemy każdemu z Was za dotychczasową pomoc. Wszystkie zebrane pieniądze na bieżąco zostają przeznaczone na leczenie i rehabilitację Marty. Bardzo dobra wiadomość jest taka, że podejmowane działania, a szczególnie rehabilitacja, przynoszą bardzo dobre efekty – mówi mąż Marty. - Marta już od jakiegoś czasu nie porusza się na wózku, tylko chodzi o własnych siłach. Natomiast nadal mocno utyka na nogę. Do tego nadal zaznacza się w dużym stopniu niedowład prawej ręki. W najbliższym czasie czeka ją operacja biodra i ręki. Miała zaplanowane zabiegi laserowe mające na celu zmniejszanie blizn na twarzy, ale zostały one odwołane ze względu na panującą pandemię Covid -19.