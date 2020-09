31 Międzynarodowy Wyścig Solidarności i Olimpijczyków rusza za kilka dni w Nisku

Wyścig wystartuje na Placu Wolności w Nisku, będzie to start honorowy, ostry zacznie się kilka kilometrów dalej w Zarzeczu, obok siedziby jedynej w stawce grupy zawodowej z Podkarpacia Voster. Kolarze pomkną ponownie w stronę Niska, by przez Kolbuszową pojechać do Sędziszowa, gdzie czekają na nich trzy rundy z lotnymi finiszami w Rynku i w Strzyżowie. Kolejne etapy - z Krosna do Nowego Sącza i z Suchej Beskidzkiej do Jaworzna będą bardzo wymagające. Wyścig zakończy najdłuższy z etapów, mierzący 200 km etap z Kielc do Łodzi.

Każdy etap na 31. Wyścigu Solidarności będzie się zaczynał i kończył rundami w miastach etapowych.

Grupę Voster poprowadzi para liderów Paweł Franczak i Piotr Brożyna. Ten drugi to syn Tomasza Brożyny, znakomitego kolarza i olimpijczyka z Atlanty (1996) i Aten (2004), zwycięzcy Tour de Pologne w 1999 roku. 25-letni Piotr zasilił ekipę Voster w tym roku i jest w niej ważną postacią. W doskonałej formie powinien być drugi z liderów. Tydzień temu Franczak był trzeci na mistrzostwach Polski ze startu wspólnego. Wracając do Tomasza Brożyny, to poprowadzi on w wyścigu ekipę CCC Development.

Tradycyjnie zmaganiom zawodowców będą towarzyszyć wyścigi dla dzieci, czyli Mini Wyścig Solidarności. Ten rozgrywany będzie po raz 12, a rywalizacja odbywać się będzie w każdym z miast etapowych. Jeśli chodzi o nasze województwo, to odbywać się one będą w Nisku, Sędziszowie Młp. i Krośnie. Dzieciaki rywalizować będą w różnych kategoriach wiekowych, zgłoszenia do wyścigów należy wypełniać za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie organizatora wyscig.com.pl.