32-letni mieszkaniec gminy Wielkie Oczy aresztowany za spowodowanie wypadku. Był pod wpływem alkoholu

Do wypadku doszło w czwartek, na trasie Szczutków-Łukawiec w pow. lubaczowskim. Z ustaleń policjantów wynika, że 32-letni mieszkaniec gminy Wielkie Oczy, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do przydrożnego rowu i uderzył w betonowy przepust.

Kierowca fiata trafił do szpitala w Lubaczowie, a jego 14-letni pasażer z uwagi na rozległe obrażenia, śmigłowcem został przetransportowany do szpitala specjalistycznego. Jak wykazało badanie stanu trzeźwości kierowcy miał on blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie, sąd zastosował 2 miesiące tymczasowego aresztu dla 32-letniego sprawcy wypadku.