36 665 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło 248 osób. Na Podkarpaciu 2403 nowe przypadki [21.01]

Mamy 36 665 nowych zakażeń koronawirusem z województw:

- Dzisiejszy wynik to 36 665 osób. To bardzo wysoki wynik. W porównaniu do ubiegłego tygodnia to skok o 128 proc. Niestety, następne dni będą również z wysokimi wynikami. To bardzo nas niepokoi. Piąta fala nabiera impetu