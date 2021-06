36-latek z Przemyśla zabarykadował się z dzieckiem w pokoju. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia

W grudniu ub. r. dyżurny policji z Przemyśla otrzymał zgłoszenie, że w jednej z kamienic przy ul. Słowackiego w Przemyślu, doszło do awantury domowej. Funkcjonariusze nie mogli wejść do mieszkania. W obawie o bezpieczeństwo przebywających tam osób strażacy wyważyli drzwi. Kiedy funkcjonariusze weszli do środka, były partner zgłaszającej zamknął się w jednym z pokoi z ich niespełna pięcioletnim synem. Mężczyzna nikogo do siebie nie dopuszczał i groził, że targnie się na własne życie - miał przy sobie nóż.

Siłowe wejście do pomieszczenia

Na miejsce zdarzenia zostali wezwani policyjni negocjatorzy i pododdział kontrterrorystyczny policji. Mimo wielu prób nawiązania kontaktu mężczyzna nie chciał z nikim rozmawiać i stawał się coraz bardziej agresywny.