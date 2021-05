39-latek zaatakował bejsbolem ekologów w w Nadleśnictwie Bircza. Został złapany przez policję w Rzeszowie

PLUS 30-latek z Krotoszyna został uduszony podczas policyjnej interwencji? "To przypomina sprawę George’a Floyda z USA" - mówi adwokat rodziny

Niektórzy, w internecie, wydali już wyrok. Skoro 30-letni Tomasz Osiński był pod wpływem dopalaczy, skoro się awanturował i zmarł podczas policyjnej interwencji, to ma za swoje. Oliwy do ognia dolała krotoszyńska policja szybko ogłaszając, że Tomasz zmarł po podaniu leku przez ratowników. Ale czy policja mówi prawdę? - Policja nie chce przyznać się do błędu. Boi się odpowiedzialności, zniczy pod komendą i wielkich protestów. Prawda jest taka, że czekając na karetkę, wskutek własnej nieudolności, policjanci zadusili tego chłopaka w jego własnym pokoju. Kilkadziesiąt minut, we czterech, klęczeli na nim, a jego głowę wcisnęli w materac jego łóżka. Gdy ratownicy dotarli na miejsce, ten człowiek już nie żył. Dali zastrzyk nieboszczykowi – mówi nasz informator z Krotoszyna.