4 liga. JKS Jarosław przegrał z Stalą II Mielec. Pierwsza połowa zdecydowała [ZDJĘCIA]

Pierwsze minuty należały do gości, którzy jednak mimo optycznej przewagi nie potrafili sobie stworzyć okazji bramkowej. Gospodarze za to już w jednej z pierwszych akcji pokusili się o gola. Na bramkę gości strzelał Aleks Kopcio, trafił w jednego z obrońców Stali, piłka spadła pod nogi Sebastiana Pawlaka, a ten strzałem z szesnastu metrów nie dał szans na skuteczną interwencję Michałowi Gliwie. Chwilę później szczęścia próbował sobotni jubilat, Paweł Hass, ale tym razem bramkarz Stali zaskoczyć się już nie dał. W odpowiedzi goście wywalczyli rzut karny, a Krystian Kardyś doprowadził do wyrównania. Po straconej bramce dwa razy groźnie strzelali gospodarze, jednak uderzenia Sebastiana Pawlaka i Aleksa Kopcio były nie celne. W 30 minucie z rzutu wolnego uderzał Kamil Bała i posłał piłkę w ręce bramkarza Stali. Przyjezdni otrząsnęli się z kilkuminutowej przewagi miejscowych i zdobyli drugiego gola. W pole karne wpadł Wiktor Kłos, ograł jednego z obrońców JKS-u i strzałem pod poprzeczkę nie dał szans Dominikowi Lisowi. Jeszcze przed przerwą obie drużyny miały swoje szanse. Strzał Karol Ptasznika był niecelny, zaś Krystiana Kardysia w ostatniej chwili uprzedził w polu karnym bramkarz gospodarzy.