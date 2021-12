4 liga. MKS Kańczuga planuje sparingi przed rundą wiosenną

Drużyna z Kańczugi, która po rundzie jesiennej plasuje się na przed ostatniej pozycji zaplanowała gry kontrolne na czas zimowego okresu przygotowawczego przed rundą wiosenną.

Zespół prowadzony przez Marka Rybkiewicza mecze kontrolne zacznie 29 stycznia ze Stalą Łańcut. Następnie spotka się z:

5 lutego z Granicą Stubno,

9 lutego z Resovią juniorami,

12 lutego rywal do ustalenia,

19 lutego z MKS Radymno,

26 lutego z Pogonią Leżajsk,

5 marca z Piastem Tuczempy.

Co do ruchów kadrowych to na razie za wcześnie mówić o konkretach, jak mówią działacze na pewno zespół trzeba wzmocnić.