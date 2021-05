4 liga. Orzeł Przeworsk pokonał Błękitnych Ropczyce. 200 bramka Piotra Boratyna [ZDJĘCIA]

Tuż po przerwie błąd defensywy miejscowych wykorzystał Bartłomiej Darłak, pakując z bliska piłkę do siatki. Od tego momentu Orzeł mocniej przycisnął, lecz marnował kolejne znakomite okazje. Marcin Dec nie trafił praktycznie do pustej bramki, Dawid Czyrny przegrał pojedynek sam na sam z Kamilem Dybskim, strzał Jacka Flisa na róg odbił wspomniany już Dybski. W końcu piłkę w polu karnym dostał Piotr Boratyn i sprytnym lobem nad bramkarzem Błękitnych posłał piłkę w długi róg jego bramki. Tym samym zdobył swoja 200 ligową bramkę. Zwycięstwo gospodarzom mogło umknąć w doliczonym czasie gry. Kamil Kmiotek strzelał głową z okolic 6 metra, ale Robert Kurosz nogą zdołał wybić piłkę i uratować cenne trzy punkty dla Orła.

- Nie wiem, po co nam te nerwy. Mieliśmy tyle sytuacji. Zamiast spokojnie wygrywać dwoma, trzema bramkami, doprowadziliśmy do -nerwowej końcówki. Nie wiem, czy za bardzo chcemy, czy co. Chciałem podziękować chłopakom za ten mecz. Zagraliśmy do końca mimo osłabienia. Pracujemy ciężko i w końcu widać efekty - mówił po meczu trener Orła, Paweł Załoga.