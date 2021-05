4 liga. Orzeł Przeworsk pokonał Legion Pilzno. Gol Huberta Bednarza za trzy punkty [ZDJĘCIA]

Pierwsze minuty zdecydowanie należały do gospodarzy, którzy już w 7. minucie poważnie zagrozili bramce Macieja Maziarki. Strzał Piotra Boratyna okazał się minimalnie nie celny. Chwilę później Orzeł objął prowadzenie, a do bramki trafił Hubert Bednarz. Gospodarze mogli podwyższyć prowadzenie w 24 minucie, jednak Dawid Czyrny przestrzelił. Od tego momentu do głosu zaczął dochodzić Legion. Jeszcze przed przerwą czujność Roberta Kurosza sprawdził Sebastian Dereń.

Po zmianie stron Orzeł cofnął się i czyhał na kontry, po jednej z nich Kacper Najsarek ładnie uderzył z pola karnego, lecz na miejscu był bramkarz gości. Przyjezdni przycisnęli dość mocno, jednak obrona i Robert Kurosz, mądrze rozbijali ataki Legionu, a jak już piłkarze z Pilzna dochodzili do po dobrej okazji, nie potrafili oddać skutecznego strzału. W końcówce widać było, że gospodarzy wtorkowy pucharowy mecz kosztował dużo sił. Orzeł mimo naporu gości wytrwał do końcowego gwizdka i zgarnął cenne trzy punkty.