4 liga. Orzeł Przeworsk pokonał Resovię II. Zwycięska passa Orła trwa dalej [ZDJĘCIA]

Mecz jeszcze dobrze się nie rozpoczął a Dawid Obłoza dostał piłką w rękę i sędzia wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł Kamil Radulj i tak strzelił, że Robert Kurosz bez kłopotów obronił jego strzał. Po drażniony Orzeł odważniej ruszył do ataku i sytuacji sam na sam nie wykorzystał Marcin Dec a strzał Piotra Boratyna był minimalnie nie celny. W końcu wspomniany Dec zacentrował ze skrzydła piłkę, a w biegający w pole karne Piotr Boratyn posłał ją do siatki, tym samym rozpoczynając strzelanie trzeciej setki bramek dla Orła. Goście odpowiedzieli ładnym uderzeniem z rzutu wolnego Adriana Dziubińskiego, które to Robert Kurosz odbił na słupek.

Druga połowa rozpoczęła się od sytucji sam na sam z Robertem Kurosza wspomnianego Dziubińskiego. Bramkarz Orła wyszedł z tej rywalizacji górą. Chwilę później Marcin Dec wypuścił Dawida Czyrnego a ten trafił po raz drugi do bramki Wojciecha Daniela. Do końca meczu obie drużyny mogły pokusić się o zdobycz bramkową, lecz z obu stron za brakło skuteczności.

- Duża zasługa Roberta przy tym karnym. Później szukaliśmy swojej szansy i taka się nadarzyła, szkoda, że jeszcze przed przerwą nie strzeliliśmy drugiej bramki. Resovia postawiła trudne warunki. Bardzo cieszymy się z tych trzech punktów. - podsumował Paweł Załoga, trener Orła.