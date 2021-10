4 liga. Orzeł Przeworsk zremisował z MKS Kańczuga. Znów kontrowersje sędziowskie [ZDJĘCIA]

O pierwszej połowie wiele dobrego powiedzieć się nie da. Gra toczyła się głownie w środkowej części boiska, a celnego strzału na bramkę kibice nie doczekali się. W doliczonym czasie gry miała miejsce dość kontrowersyjna decyzja sędziego. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego do piłki wyskoczyli: Damian Płocica, Robert Cieleń i Dawid Czyrny. Piłka odbita od obrońcy gości wpadła do siatki, a sędzia główny ku zdziwieniu wszystkich odgwizdał faul na bramkarzu, choć to defensor przyjezdnych był najbliżej swojego bramkarza. Na marginesie, to we wcześniejszej akcji, po której asystent sędziego pokazał na róg, piłka boiska nie opuściła.

O wiele ciekawiej było po przerwie. Więcej przy piłce byli miejscowi, jednak przez długi czas nie potrafili oddać celnego strzału. Obok bramki piłkę posłali Patryk Broda, Maciej Lech i ponownie Patryk Broda. W końcu w 75 minucie powracający po kontuzji Maciej Lech z prawego skrzydła, zagrał do Dawida Stypy, a ten z pola karnego strzelił nie do obrony, otwierając wynik spotkania. Z prowadzenia Orzeł za długo się nie nacieszył. Po pięciu minutach Daniel Ostrzywilk wykorzystał dośrodkowanie z rogu i strzałem głową doprowadził do wyrównania.