4 liga. Partyzant Targowiska przegrał ze Stalą II Stalowa Wola. Czerwona kartka dla Kacpra Piechniaka [RELACJA, ZDJĘCIA]

Po dwóch kwadransach doszło do niespodziewanego zwrotu akcji. Kacper Piechniak w ferworze walki zahaczył nogą głowę Sebastiana Suszko, co arbiter Marek Pająk zinterpretował jako interwencję niebezpieczną, grożącą kontuzją i ukarał napastnika Stali czerwoną kartką. Decyzję należy uznać za słuszną, wszak rana wymagała trwałego opatrunku i obrońca gospodarzy do końca spotkania biegał po boisku z głową owiniętą bandażem.

Wydawało się wówczas, że to szansa dla Partyzanta, że godzinna gra z przewagą jednego zawodnika umożliwi, wcześniej czy później, zdobycie zwycięskiego gola, bądź goli. Stało się wszakże dokładnie odwrotnie. To przyjezdni ruszyli do przodu, a ich zdecydowanym atutem były indywidualne umiejętności Harrisona Espany. Lewoskrzydłowy Stali ogrywał rywali jak chciał, wypracowując kolegom idealne okazje albo sam finalizował indywidualne popisy. Tak było w końcówce pierwszej połowy, kiedy to wymanewrował obrońców Partyzanta i zagrał na 7 metr do Tomasza Płonki. Ten jednak nie trafił w piłkę i szansę diabli wzięli. Za chwilę Espana już nie podawał, a sam postanowił wymierzyć sprawiedliwość, uderzając z 15 metrów. Piłka poszybowała nad bramką.