4 liga podkarpacka. Adrian Nowak poprowadził Wisłok Wiśniowa do wygranej nad Sokołem Kolbuszowa Dolna

Chwilę później Sokół oddał groźny strzał. Golkipera gości zaniepokoił Kamil Aab, który skorzystał na tym, że piłki przed swoim polem karnym nie umieli wybić środkowi obrońcy Wisłoka. W kolejnych minutach groźnie atakowali znów przyjezdni. Po rzucie rożnym do strzału głową doszedł Mariusz Wiktor. Za chwilę obrona gospodarzy miała kłopot z zatrzymaniem A. Nowaka. Wisłok atakował coraz odważniej. W końcu, Michał Szymański dograł z prawej strony w pole karne, gdzie na lewej stronie opanował ją "Fryta" i uderzył w światło bramki. Kamil Mazurek odbił jeszcze piłkę, ale wpadła ona do siatki Sokoła. Sokół długo nie umiał przebić się przez twarde szyki defensywy Wiśniowej. Dopiero, gdy sfaulowany w polu karnym został Paweł Remut. Karnego na gola zamienił Kornel Kołacz i krośnieński arbiter zaprosił obie ekipy na przerwę.

Tuż po przerwie Sokół przeprowadził wzorową akcję. Klaudiusz Dziedzic z jednego skrzydła podał piłkę na drugą stronę do Pawła Dziedzica, a ten płaskim strzałem pokonał Dawida Kaszubę. Kolbuszowianie długo nie cieszyli się z prowadzenia. Kolejny raz akcje Wisłoka napędził M. Szymański. Dograł piłkę w pole karne, gdzie opanował ją Maksymilian Maik. "Maja" był odwrócony plecami do bramki i wyłożył piłkę Adrianowi Nowakowi, a ten uderzył nie do obrony. Wynik ustalił Mariusz Wiktor. Wykorzystał rzut karny, który sam wywalczył, bo po jego strzale piłkę ręką odbił Roman Ilnicki.