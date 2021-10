4 liga podkarpacka. Bartłomiej Buczek, napastnik Głogovii Głogów Młp.: Nikt głośno o awansie nie mówi, w każdym meczu gramy o trzy punkty

Co takiego nowego wniósł trener Słomski, że zaczęliście tak znakomicie punktować?

Szczerze mówiąc, to zmieniliśmy tylko ustawienie drużyny. Wcześniej graliśmy piątką w obronie, a trener Słomski zmienił to na czwórkę. Wydaje mi się, że to właśnie dzięki temu mamy więcej okazji to zdobycia gola.

Spodziewałeś się zmiany trenera?

Tak naprawdę to nie. Adam Wałczyk jest ambitnym trenerem i ciągle się czegoś uczy. Po meczu z Orłem Przeworsk powiedział mi w cztery oczy, że rezygnuje. Trochę byłem zdezorientowany i nie wiedziałem, co mam mu powiedzieć. Myślałem, że to tylko gorąca decyzja od razu po meczu, bo w Przeworsku zagraliśmy naprawdę fatalnie.

Jesteście bardzo blisko lidera - pojawiają się myśli, żeby włączyć się do walki o awans?

Gramy w każdym meczu o trzy punkty, może to dość prosta odpowiedź, ale naprawdę tak jest. Nikt głośno o awansie nie mówi. Liga jest długa mamy jeszcze kilka meczów w tej rundzie do rozegrania, a co będzie, to czas pokaże.