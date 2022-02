4 liga podkarpacka. Bartłomiej Buczek, nowy piłkarz Orła Przeworsk: Różne myśli były w głowie...

Zdecydowałeś się na grę w Orle - nie przeszkadzało ci, że to zespół, który gra o utrzymanie?

Każdy kto gra w piłkę przenosząc się do drużyny, która jest w strefie spadkowej, na pewno ma z tyłu głowy, że może być spadek. Lubię wyzwania i Paweł Załoga mnie przekonał, że będzie dobrze.

W zespole spotkasz Konrada Domonia, którego znasz z Resovii.

Tak, z Konradem byłem w kontakcie przed decyzją o dołączeniu do Orła. Choć raczej to on poszedł za mną, bo to ja pierwszy podpisałem umowę i mam nadzieję, że razem pomożemy Orłowi.

Orzeł znacznie się wzmocnił - może namieszacie?

Chcemy na pewno dobrze zacząć i pokazać, że Orzeł to solidny zespół.

Dołączenie do Orła było trudną decyzją?

Ciężko powiedzieć, chyba tak, bo to zespół ze strefy spadkowej i różne myśli były w głowie.