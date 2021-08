4 liga podkarpacka. Błękitni Ropczyce cały czas na fali

5 minut po przerwie odważnie grający Mateusz Bieniek został sfaulowany w polu karnym Igloopolu. „Jedenastkę” na gola zamienił Hubert Siepierski. Za moment były gracz Wisły Sandomierz dorzucił piłkę w pole karne z rzutu rożnego. Najprzytomniej zachował się Bartosz Waszczuk, który strzałem głową z ponad 10 metrów zaskoczył Psiodę. Dębicki zespół miał argumenty, by odpowiedzieć Błękitnym. Po kilku minutach kontaktowego gola zdobył Kamil Tyrka. Bramka wzbudziła podziw, bo swój udany drybling zakończył mocnym i precyzyjnym strzałem z około 20. metrów. Zanim wynik ustalił Michał Ogrodnik blisko pokonania Psiody był Walerij Nikiczuk. Ostatni gol w tym meczu to w największym stopniu zasługa Kamila Dybskiego. Bramkarz Błękitnych asystował przy tym golu, bo przytomnie i dokładnie wybił piłkę z własnego pola karnego, kierując ją do byłego zawodnika Resovii. „Garden” przyśpieszył, zostawiając w tyle obrońcę Igloopolu. Kierował piłkę już do pustej bramki, bo Psioda został w polu karnym gospodarzy po stałym fragmencie gry. - Powinniśmy „zamknąć” mecz już w pierwszej połowie. Można mieć pretensje o nieskuteczność naszych zawodników ofensywnych. Szkoda straconej bramki, jednak nie zmieniła ona obrazu gry. Byliśmy dużo lepsi – oceniał Przemysław Kulig, prezes Błękitnych.