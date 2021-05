4 liga podkarpacka. Błękitni Ropczyce pokonali u siebie Polonię Przemyśl

Zmiana trenera podziałała mobilizująco na najważniejszych zawodników ropczyckiej ekipy. Michał Ogrodnik miał największy udział przy bramce na 1:0. To właśnie były zawodnik m.in. Pogoni Siedlce i Resovii wyprowadził akcję, którą technicznym strzałem wykończył Hubert Siepierski. Polonia chciała szybko odpowiedzieć. Goście przyśpieszyli, ale gola zdobyli dopiero po stałym fragmencie gry. Z rzutu rożnego dogrywał Krystian Kazek, a piłkę do siatki głową skierował Kuźniar. Niewiele brakowało, a powtórzyłby ten wyczyn w końcówce pierwszej polowy (też po rzucie rożnym), ale, tym razem, z interwencja zdążył Kamil Dybski. Kłopoty miejscowej obronie sprawiał Kamil Janas. Skrzydłowy Polonii najpierw niepotrzebnie utrzymywał się przy piłce, gdy mógł być faulowany (jeszcze przy stanie 1:0), ale kilka minut później przed "16" ściął go Kamil Kmiotek i stosunkowo często sędziujący mecze w Ropczycach, arbiter Albin Kijowski, musiał pokazać Kmiotkowi czerwoną kartkę.