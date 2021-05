4 liga podkarpacka. Błękitni Ropczyce wygrali u siebie z Startem Pruchnik

Błękitni szybko wyszli udokumentowali swoją przewagę. Michał Fornek przebił się na skrzydle i wyłożył piłkę Dawidowi Zawiślakowi, który był tam, gdzie powinien i bramkarz gości musiał skapitulować. Pruchnik musiał radzić sobie z pressingiem miejscowych, ale umiał też zaatakować. Po dograniu z rzutu wolnego Kacpra Rabczaka, bardzo groźnie główkował Radek Stecko.

Blisko remisu było po uderzeniu Rabczaka. Dybski wypluł piłkę przed siebie, a niewiele do celu brakowało Dawidowi Bochankowi. Start za chwilę jednak cieszył się z bramki. Wyrównanie przyszło po rzucie wolnym. Wykonywał go Rabczak, piłka odbiła się od poprzeczki, a do siatki skierował ją Bochnak.

Przez moment ropczycki zespół był w szoku, ale w ostatnich minutach znów przeważał. Po podaniu D. Zawiślaka w dobrej sytuacji znalazł się Hubert Siepierski. Skierował już piłkę obok wychodzącego bramkarza Startu, ale piłkę sprzed linii bramkowej wybił jeden z obrońców. Chwilę przed przerwą Błękitni wyszli na prowadzenie. Sędzia podyktował rzut wolny z około 20. metrów przed bramką. Wykonywał go Szymon Majcher. Piłka odbiła się od jednego z zawodników w murze. Zmylony Czerwiński nie miał szans już na interwencję.