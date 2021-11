4 liga podkarpacka. Były trener "Morsów" Łukasz Bartkowski: Trzymam mocno kciuki za Igloopol Dębica

Jest pan rozczarowany, że w Igloopolu nie mógł pan chociaż dokończyć rundy?

Każdy klub posiada sternika i zarząd, który odpowiada za podjęcie decyzji o zatrudnieniu jak i zwolnieniu. Obecny prezes jak i zarząd mieli prawo podjąć taką decyzję. Najważniejsze, by w końcowym rozrachunku były to decyzje skuteczne i niosły za sobą pozytywny skutek dla zespołu. Najważniejszy będzie zimowy okres przygotowawczy jak i transfery do klubu - moim zdaniem brakuje 2-3 zawodników na kluczowych pozycjach.

Zespół grał dosyć nierówno - potrafiliście podnieść się z 0:2 w Wiązownicy i wysoko przegrać w Łańcucie - z czego to wynikało?

W przeciągu całego poprzedniego sezonu - czy to po rundzie zimowej, czy na końcu sezonu odeszło z zespołu 8 zawodników. Niektórzy poszli do wyższych lig jak: Stańczyk czy Drobot, a inni do czołowych zespołów ligi: bracia Nalepka czy dwóch podstawowych obrońców Socha oraz Wanat. Oprócz tego zaraz przed startem sezonu odszedł Pyskaty i Syguła. Dodatkowo zaraz na początku rundy przez kontuzję wykluczył się podstawowy pomocnik Marcin Janus, a w połowie rundy wypadł najbardziej doświadczony pomocnik Wojciech Krauze. W bardzo krótkim czasie jakim jest okres letnich przygotowań nie udało się zastąpić tej dużej wyrwy kadrowej, dlatego w głównej mierze zespół często falował - potrafiliśmy zagrać bardzo dobry mecz na wyjeździe i zdobyć 3 punkty z ówczesnym liderem Stalą Mielec, po czym mieliśmy problem z odniesieniem zwycięstwa w meczu u siebie. Kolejnym czynnikiem było też obniżenie poziomu motorycznego, który, jak zauważymy po naszych wynikach występował w podobnym odstępie czasowym. Zawodnicy wykonywali swoją prace w systemie zmianowym - praca na tym poziomie rozgrywek jest dla nich priorytetowa, co było rzeczą normalną, natomiast problemem było to, że ciężko było pewnych zawodników rotować. Dochodziliśmy tym samym do dużego regresu fizycznego i często do wysokiej przegranej po czym kolejne mecze wyglądały inaczej. Niedawno w meczu ze Stalą Łańcut doszło do takiego momentu i te dwa kolejne mecze fizycznie powinny wyglądać lepiej. W trakcie rundy dochodziło do sytuacji, gdy posiłkowaliśmy się zawodnikami z rocznika 2006, 2005, 2003 czyli niektórzy byli jeszcze juniorami młodszymi. Z jednej strony to pokazuje potencjał młodzieży w klubie, ale z drugiej ciężko było im dźwigać ciężar wyniku zespołu.