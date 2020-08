4 liga podkarpacka: Czarni Jasło nabierają rozpędu. Partyzant Mal-Bud1 Targowiska pokonany na swoim boisku

Goście prowadzili grę, częściej zagrażali bramce przeciwnika i zasłużenie sięgnęli po 3 punkty. Już w pierwszej połowie na prowadzenie Czarnych mogli wyprowadzić Kiełtyka, czy Munia, ale piłka po ich strzałach w dogodnych sytuacjach nieznacznie mijała cel.

To, co nie udawało się przyjezdnym w pierwszej części, powiodło się po przerwie. W 63 minucie Kiełtyka trafił w słupek, a skuteczną poprawką popisał się Setlak. Piłka co prawda po drodze trafiła w poprzeczkę, ale po odbiciu się od ziemi wpadła do siatki. Chwilę później okazji sam na sam nie wykorzystał Munia, zaprzepaszczając szansę na podwyższenie wyniku.

Gospodarze wypracowali sobie dwie dogodne sytuacje bramkowe. Najpierw Suszko został zablokowany w polu karnym Czarnych, zaś w drugiej odsłonie Nikitchuk głową posłał piłkę tuż obok słupka.

Partyzant MalBud1 Targowiska - Czarni 1910 Jasło 0:1

Bramka: 0:1 Setlak 63.