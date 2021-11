4 liga podkarpacka. Czarni Trześń zremisowali z Błękitnymi Ropczyce

Chociaż Błękitni plasują się na razie w dolnych rejonach tabeli, to mimo wszystko byli uznawani za faworyta w pojedynku z Czarnymi. Beniaminek z Trześni pokazał jednak po raz kolejny, że nikomu punktów nie zamierza rozdawać i do końca walczył o uratowanie choćby remisu w tym pojedynku i to się ostatecznie udało choć trener Mateusz Dopart odczuwał lekki niedosyt.

- Wydaje mi się, że w drugiej połowie stworzyliśmy sobie znacznie lepsze sytuacje i żal mi trochę, że nie udało się wygrać - przyznał. - To nie jest tak, że goście nie mieli swoich, ale wydaje mi się, że jednak w przekroju całego meczu, to my mieliśmy ich więcej - dodał.

- Szkoda, że nie wygraliśmy dzisiaj, ale zabrakło nam skuteczności - mówił z kolei II trener Błękitnych Piotr Kot. - Gratulacje dla gospodarzy, że udało im się dogonić wynik, ale my oczywiście nie jesteśmy zadowoleni z tego meczu - dodał.