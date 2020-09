4 liga podkarpacka. Czy piłkarze Stali II Stalowa Wola zdołają pokonać kolejnego faworyta? Tym razem czeka ich mecz z Karpatami Krosno

- Wszystko wskazuje na to, że drużyna ze Stalowej Woli też będzie miała „posiłki“ z pierwszego zespołu, ale nie patrzymy na to - chcemy zrobić swoje i po prostu wygrać. Mimo ostatniej porażki nastroje w drużynie są dobre i jedziemy walczyć o jak najlepszy wynik. Wiadomo, że za nami już trochę tego częstego grania, ale kadra jest szeroka, więc nie jest to też jakimś większym problemem. Niektórzy zawodnicy mają tam jakieś drobne urazy, ale nie będzie to raczej problemem w środowym spotkaniu