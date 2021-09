4 liga podkarpacka. Czy SPEC Stal Łańcut pójdzie za ciosem? JKS Jarosław może zostać liderem

W Łańcucie miejscowa SPEC Stal zagra z Głogovią Głogów Małopolski. Gospodarze tego starcia ostatnio wygrali dwa mecze z rzędu i na pewno będą chcieli tą serię podtrzymać. Co więcej, łańcucianie ostatnio bardzo pozytywnie zaskoczyli w pojedynku ze Stalą II Mielec, którą zdołali pokonać w meczu wyjazdowym. Głogovia z kolei ostatnio zmieniła trenera (Adama Wałczyka zastąpił Jakub Słomski) i pewnie wygrała w Kańczudze. Oczywiście trudno porównywać siłę beniaminka z Kańczugi ze Stalą II Mielec, ale jednak dobry debiut nowego trenera na pewno też może mieć znaczenie.

W Wiśniowej natomiast miejscowy Wisłok i JKS dokończą weekendową kolejkę. Jeżeli jarosławianom udałoby się zdobyć komplet punktów, to zostaliby liderem. Przypomnijmy, że po porażce Stali II Mielec na pierwsze miejsce wskoczył KS Wiązownica, ale dzisiaj może się to zmienić. Wisłok to nie jest wprawdzie łatwy rywal (zwłaszcza na swoim boisku), ale jednak to podopieczni trenera Arkadiusza Barana są faworytami (przynajmniej teoretycznie).

Początek meczu w Wiśniowej o godzinie 15.30. Spotkanie w Łańcucie rozpocznie się o 18.