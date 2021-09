Elvin Damirov to 23-letni obrońca. Na swoim koncie ma pięć meczów w reprezentacji Azerbejdżanu do lat 17 oraz jeden w kadrze do lat 19. Zawodnik jest wychowankiem klubu FK Gabala.

Co ciekawe, kilka dni temu pozyskanie tego gracza ogłosił MKS Arłamów Ustrzyki Dolne, ale wygląda, że młody defensor zagra jednak dla Jarosławia.