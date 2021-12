4 liga podkarpacka. Ernest Kasia, prezes KS Wiązownica: Cel mamy jeden - to nie tajemnica

- Szczerze powiem, że dla mnie osobiście jest to mała niespodzianka - mówi. - Po minionym sezonie odeszło kilku zawodników, a jednak zrobili świetny wynik - nawet chyba trochę ponad stan - dodaje.

Czy rzeczywiście to będzie więc najgroźniejszy rywal Wiązownicy w walkę o 3 ligę? Prezes Ernest Kasia uważa, że za wcześnie na takie stwierdzenie.

- Nie wiemy, jakie będą plany w Głogowie - czy będą chcieli walczyć na poważnie o ten awans, czy nie. My nie ukrywamy, że mamy jeden cel - awans i to nie jest dla nikogo tajemnicą. Co do innych, to pewnie taki cel mają też Karpaty i może jeszcze JKS. Nie wiem, jak w Izolatorze, bo ostatnio widziałem jakąś wypowiedź trenera Zołotara, że będą chcieli walczyć o 1. miejsce