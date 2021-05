4 liga podkarpacka. Geo-Eko Ekoball Stal Sanok lepsza od Sokoła Kolbuszowa Dolna

Była to potyczka sąsiadów z ligowej tabeli, przed meczem Sokół tracił tylko punkt do Ekoballu, więc zwycięstwo pozwoliłoby mu wyprzedzić sanoczan. I trzeba przyznać, że goście przyjechali nastawieni dość ofensywnie. Jednak pierwsza połowa nie przyniosła zbyt wielu okazji strzeleckich. Najpierw szansę zmarnował Kamil Adamiak, główkując prosto w bramkarza. W odpowiedzi po składnej akcji z ostrego kąta groźnie uderzał Kamil Duszkiewicz. Gdy wszystko wskazywało już na to, że drużyny zejdą do szatni przy wyniku bezbramkowym, tuż przed przerwą miejscowi zadali pierwszy cios. Po przejęciu piłki i szarży lewą stroną pola karnego przed bramkę zagrał Kamil Adamiak, a K. Słyszowi pozostało dopełnić formalności.

Po zmianie stron gra się nieco otworzyła, dostarczając więcej emocji. Piłkarze Sokoła mogli wyrównać po dalekim strzale Duszkiewicza: futbolówka zmierzała niemal w okienko, jednak Piotr Krzanowski popisał się pewną interwencją. Chwilę później było już 2-0 dla Ekoballu, gdy zamieszanie w polu karnym wykorzystał Kalemba, mocnym uderzeniem pokonując Jakuba Bielenia. W końcówce meczu kolbuszowianie postawili wszystko ma jedną kartę, szukając przynajmniej kontaktowego gola. Stalowcom stwarzało to okazje do kontr i po jednej z nich Kalemba nie wykorzystał idealnej okazji do podtrzymania serii trzybramkowych zwycięstw na "Wierchach". Zmarnowana szansa mogła się zemścić, ale najpierw Krzanowski świetnie obronił strzał Michała Mazurka, a już w doliczonym czasie Bartosz Darłak trafił w poprzeczkę.