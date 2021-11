4 liga podkarpacka. Głogovia Głogów Małopolski do końca walczyła o punkt z Ekoball Stalą Sanok

Głogovia była uznawana za faworyta tego spotkania i rzeczywiście w całym spotkaniu stworzyła sobie więcej groźnych sytuacji, ale w czwartek brakowało jej skuteczności. Dwie znakomite sytuacje miał chociażby Arkadiusz Gil, który znalazł się w sytuacji sam na sam, ale dwukrotnie górą był bramkarz przyjezdnych Matusz Jagniszczak.

Ostatecznie to goście jako pierwsi zdobyli bramkę po golu Łukasza Tabisza. Na gospodarzy podziałało to mobilizująco, ale długo nie potrafili wyrównać. Udało się dopiero dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu gry po strzale Konrada Husa.

- Na pewno trzeba szanować ten punkt, bo przecież przegrywaliśmy i chwała chłopakom za to, że się nie poddawali tylko do końca walczyli o lepszy rezultat - powiedział po meczu trener Głogovii Jakub Słomski. - Na pewno szkoda sytuacji, które dzisiaj mieliśmy, bo paradoksalnie to dzisiaj było pod tym względem lepiej niż w Kolbuszowej, a tam wygraliśmy - dodał.