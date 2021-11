4 liga podkarpacka. Głogovia Głogów Małopolski pokonała na wyjeździe Sokoła Kolbuszowa Dolna

Zaraz po zmianie stron Sokół ruszył do zdecydowanych ataków i Piotr Lipka musiał mieć się na baczności. Groźnie było, gdy obrońcom gości urwał się Bartek Miazga. Następnie "sklepał" piłkę z Krzysztofem Szymańskim, ale uderzenie byłego gracz m.in. KS-u Dzikowiec było już niecelne. Dokładności lub zdecydowania brakowało zawodnikom Sokoła w kolejnych ofensywnych próbach. Najczęściej ich akcje rozbijali Konrad Hus i Patryk Tetlak, choć zdarzało się, że kolbuszowianie dochodzili do sytuacji strzeleckich. Oddali jednak za mało celnych strzałów na bramkę gości. Po rzucie wolnym do interwencji Lipę zmusił Kornel Kołacz. Aktywny do ostatnich minut był Piotr Szkolnik. Po jego dośrodkowaniu Lipa sparował piłkę pod nogi Krystiana Bika. Były zawodnik Grunwaldu Padew Narodowa w pośpiechu oddał niecelny strzał. Sokół miał kilka rzutów rożnych, ale nikt z podopiecznych Waldemara Mazurka nie doszedł po nich do klarownej sytuacji.