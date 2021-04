4 liga podkarpacka, gr. mistrzowska. Karpaty do końca drżały o wynik. W końcówce Wisłok był bliski wyrównania [RELACJA, ZDJĘCIA]

W pierwszej połowie dominowali gospodarze i faktycznie zasłużenie objęli prowadzenie. Skutecznością popisał się Szymon Blezień, kierując piłkę do siatki z 14 metrów po dokładnym dośrodkowaniu z rzutu rożnego. W ogóle stałe fragmenty były atutem krośnian w tej części gry. Po wrzutkach z rogu, czy wolnego w dogodnych sytuacjach znaleźli się Sylwester Sikorski i Pedro Banks, jednak zwycięsko z tych pojedynków wychodził Daniel Dziok.

W doliczonym czasie gry na najwyższych obrotach pracowała defensywa i bramkarz Mateusz Krawczyk. Ten ostatni, jak zwykle prawdziwa ostoja nie do pokonania. Właśnie golkiper miejscowych ratował komplet punktów w ostatniej akcji znakomitą interwencją nogami. Wcześniej obrońcy blokowali groźne dwa strzały z pola karnego Wisłoka, między innymi Mariusza Wiktora, poza tym Krawczyk w efektownym stylu wybronił uderzenie Waldemara Złotka z około 20 metrów.

Ponadto mocną stroną Karpat było konstruowanie akcji prawą stroną. Prym tam wiódł Grzegorz Gawle, ale również do ataków tą stroną boiska włączali się Grzegorz Gierlasiński, Edgar Morais, czy Banks, przez co parę razy zakotłowało się w polu karnym Wisłoka. Goście nie pozostawali dłużni i także stworzyli sobie bardzo dobrą okazję do wyrównania już w pierwszej połowie. Adrian Nowak egzekwował w 36. minucie rzut wolny z okolic linii bocznej pola karnego i zakręcił piłkę na tyle groźnie, że ta trafiła w słupek krośnieńskiej bramki.

Po przerwie Gawle zagrał do Marka Fundakowskiego, który minimalnie chybił na czystej pozycji. Później coraz częściej do głosu dochodzili przyjezdni, aż do dominacji na samym finiszu. Karpaty obroniły wszakże korzystny rezultat, zdobywając kolejny w tej rundzie komplet punktów.

Karpaty Krosno - Wisłok Wiśniowa 1:0 (1:0)

Bramka: 1:0 Blezień 13.