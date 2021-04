4 liga podkarpacka, gr. spadkowa. SMS Resovia II wypunktowała Legion Pilzno

Rezerwy SMS-u Resovii II, chcąc się utrzymać, muszą wygrywać wszystkie mecze po kolei. W lepszej sytuacji są gracze Legionu, ale to wcale nie oznacza, że to gospodarze byli faworytem. Adam Bukała, trener rzeszowian mógł liczyć na kilku graczy, którzy w poprzedniej rundzie grali w 1 lidze i trzeba przyznać, że to oni zrobili różnicę.