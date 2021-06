4 liga podkarpacka | grupa mistrzowska. Izolator Boguchwała pokonał Piasta Tuczempy, ale łatwo nie miał [RELACJA, ZDJĘCIA]

Od tego momentu miejscowi bardzo groźnie kontrowali i spokojnie mogli zamknąć mecz, ale tym razem klasę pokazywał golkiper Piasta. Wygrał choćby pojedynek sam na sam z Dudkiem, a także nie dał się zaskoczyć Przemysławowi Nalepce. Wynik się nie zmieniał i emocje były do samego końca. Przyjezdnym brakowało może już trochę pary, ale stać ich jeszcze było na kilka zrywów.

Już w doliczonym czasie niezłą szansę miał Jacek Broda, lecz główkował zbyt lekko, aby zaskoczyć golkipera Izolatora.

- W pierwszej połowie nic nam nie wychodziło i nie mogliśmy się przebić. To Piast był groźniejszych po kontrach. Z biegiem czasu zaczęliśmy grać płynniej i lepiej to wyglądało. Mogliśmy strzelić na 2:0, ale tego nie zrobiliśmy, a w końcówce to rywal miał swoją sytuację i mogło się skończyć remisem. Ostatecznie wygraliśmy i z tego na pewno się cieszymy