4 liga podkarpacka. Grzegorz Opaliński, trener Watkem Korony Bendiks Rzeszów: Ciężko jest wygrać wszystkie mecze

Panie trenerze, dzisiaj nie udało się zdobyć kompletu punktów - w Głogowie było sporo walki, ale sytuacji jak na lekarstwo.

To prawda - spodziewałem się, że tak będzie, bo Głogovia to jest doświadczona drużyna. Dodatkowo w drugiej połowie stanęli nisko w obronie, zagęścili środkową strefę i ciężko nam się było przebić no i zremisowaliśmy. Ciężko jest wygrać wszystkie mecze w tej lidze, właściwie każde spotkanie jest wielką bitwą. Uważam, że ten punkt zdobyty na wyjeździe trzeba po prostu szanować.

Mimo gry defensywnej gospodarze jednak też zagrozili waszej bramce.

Oczywiście - mieli sytuacje w pierwszej i drugiej połowie, ale dobrze interweniował nasz bramkarz. My mieliśmy takie może trochę przypadkowe, po stałych fragmentach, ale nie udało się dzisiaj. Też trochę szczęście nam nie dopisało.