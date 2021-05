4 liga podkarpacka. Igloopol Dębica pokonał na własnym boisku Karpaty Krosno

Wynik otworzył Kamil Rokita, który przytomnie zachował się po rzucie wolnym Marcina Janusa i z półobrotu wpakował piłkę do siatki. Niedługo po wznowieniu mocnym, ale za wysokim strzałem odpowiedział Edgar Morais. Dębiczanie wkrótce podwyższyli. W polu karnym strzelec pierwszej bramki, mimo asysty dwóch obrońców, odegrał piłkę do swojego starszego brata Dawida, a ten szczupakiem pokonał Mateusza Krawczyka. Goście znów próbowali szybko odpowiedzieć. Po rozegraniu rzutu rożnego z około pięciu metrów główkował Michał Stasz, ale trafił tylko w poprzeczkę. W 35 min. dębiczanie byli bliscy zdobycia kolejnego gola. Po dośrodkowaniu z kornera głową uderzył starszy z braci Rokitów, ale zmierzającą do bramki piłkę wybił Bartłomiej Wojtasik.

Druga połowa powinna rozpocząć się od gola kontaktowego. Naciskający przyjezdni wywalczyli rzut karny, ale Marek Fundakowski trafił w poprzeczkę. Niewiele później w polu karnym dębiczan znów się zakotłowało, z bliska uderzył Szymon Dziadosz, ale Łukasz Psioda instynktownie złapał piłkę. Dziadosz ładnie zachował się też na około kwadrans przed końcem, kiedy wycofał piłkę do Grzegorza Gierlasińskiego, któremu jednak strzał zupełnie nie wyszedł. Ostatnią groźną sytuację goście stworzyli w 80 min., kiedy po kornerze piłka trafiła do niepilnowanego Karola Wajsa. Ten uderzył bez namysłu, ale Psioda popisał się refleksem i obronił nogami. „Morsy” najlepszą sytuację po przerwie miały w 76 min. – Piotr Pyskaty rozpoczął rajd jeszcze na swojej połowie, ale zakończył go strzałem nad poprzeczką.