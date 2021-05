4 liga podkarpacka. Igloopol Dębica przegrał na własnym obiekcie z Głogovią Głogów Małopolski 1:3 [ZDJĘCIA]

Goście już w 10 min. byli bardzo blisko objęcia prowadzenia. Przemysław Pyrdek z prawej strony wyłożył piłkę Dawidowi Pałysowi-Rydzikowi, którego strzał wślizgiem zablokował obrońca Igloopolu. Dębiczanie szybko odpowiedzieli ładnym podaniem Sebastiana Wanata do Kamila Rokity, ten jednak został zablokowany przez Damiana Bożka. Kwadrans później obrona gospodarzy pogubiła się, co z łatwością wykorzystał Jakub Kądziołka. Igloopol zrewanżował się bombą Rokity, po której piłkę do siatki dobił Tomasz Nalepka, ale zrobił to ze spalonego i sędzia gola nie uznał. Zanim goście podwyższyli z karnego podyktowanego za faul na Pyrdku, mieli dwie inne świetne sytuacje, ale pojedynek z Kądziołką wygrał Krystian Kosiński, a Pałys-Rydzik minimalnie chybił.

Przez kwadrans po przerwie przyjezdni cisnęli i mieli kilka sytuacji, ale ich nie wykorzystali. Potem trochę odżyli miejscowi, dwukrotnie po dośrodkowaniach Karola Wiszyńskiego niewiele zabrakło Rokicie, ale to przyjezdni zadali kolejny cios. Po centrze Bartłomieja Buczka Pałysowi-Rydzikowi wystarczyło tylko dostawić nogę. Po chwili świeżo wprowadzony Krzysztof Szymański ostemplował spojenie. „Morsy” na pocieszenie wykorzystały w końcówce karnego, którego wywalczył Patryk Labak.