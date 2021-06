4 liga podkarpacka. Igloopol Dębica zremisował na zakończenie sezonu z Wisłokiem Wiśniowa

W 4 minucie w dogodnej sytuacji znalazł się Piotr Pyskaty, ale jedyne, co uzyskał, to rzut rożny. Goście odpowiedzieli mocnym strzałem Mariusza Wiktora, jednak Łukasz Psioda odbił piłkę. Po chwili Dawid Rokita zauważył, że Dawid Kaszuba stoi daleko przed swoją bramką i podjął próbę przelobowania go z połowy boiska. Zawodnikowi Igloopolu do szczęścia zabrakło niewiele, jednak cofający się golkiper gości trącił piłkę dłonią, a ta uderzyła w poprzeczkę. Po pół godzinie sędzia zarządził przerwę na wodę. Pauza dobrze zrobiła przyjezdnym, którzy nieustannie nękali dębiczan. Najpierw, raczej słusznie, domagali się od arbitra rzutu karnego za faul na Bartoszu Złamańcu. Później strzałami pod poprzeczkę próbowali zaskoczyć Psiodę Krzysztof Orzech i Michał Szymański, ale bramkarz „morsów” spisywał się bez zarzutu. Goście dopięli swego, kiedy sędzia uznał, że Patryk Labak sfaulował Kamila Kasperkowicza i wskazał na „wapno”. Pewnym egzekutorem okazał się Mariusz Wiktor, który szybko mógł podwyższyć wynik. W sytuacji sam na sam z Psiodą minął bramkarza, ale potem wdał się w kolejne dryblingi i stracił piłkę. Chwilę później Wiktor świetnie dograł do Adriana Nowaka, a ten z bliska trafił w słupek.