4 liga podkarpacka. Izolator Boguchwała ma już zaplanowane przygotowania do rundy wiosennej

Jak wiadomo, runda jesienna w 4 lidze podkarpackiej dobiegła końca. We wtorek na ostatnim treningu spotkali się piłkarze Izolatora Boguchwała. Piłkarze "Izolacji" jednak jeszcze wrócą do zajęć w tym roku - kolejny raz spotkają się 6 grudnia i trenować będą do 17 grudnia.

Właściwy okres przygotowawczy rozpoczną oczywiście już w nowym roku, a konkretnie 11 stycznia. 22 stycznia rozegrają grę wewnętrzną, a pierwszy sparingowym rywalem będzie Sokół Kolbuszowa Dolna.

Szczegółowy plan gier kontrolnych Izolatora przedstawia się następująco: