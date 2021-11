4 liga podkarpacka. Izolator Boguchwała pokonał na wyjeździe Igloopol Dębica

W pierwszej połowie najciekawsze rzeczy działy się dopiero w końcówce. W 39. min. Kamil Rokita zaskoczył przyjezdnych prostopadłym podaniem do Adriana Brzostowskiego, który uderzył z około 16 metrów. Z jego strzałem poradził sobie jednak Adam Polit. Już w doliczonym czasie groźnie zrobiło się po przeciwnej stronie boiska. Po rzucie wolnym piłka powędrowała w pole karne Igloopolu, gdzie Georgelas Lukanzu uderzył w słupek, a potem sam próbował się poprawić. Jego dobitka przeszła jednak nad bramką.

Kluczowe dla losów spotkania momenty nadeszły po 20 minutach drugiej odsłony. Z szarżującym lewą stroną Michałem Danielem nie mógł sobie poradzić Patryk Nowakowski i w końcu ratował się faulem. Na nieszczęście swojej drużyny zrobił to w polu karnym i arbiter wskazał na „wapno”. Łukasz Psioda wyczuł intencje strzelającego Aleksandra Gajdka, ale nie zdołał sięgnąć uderzonej pod poprzeczkę piłki. Jako że nieszczęścia chodzą parami, dwie minuty później Kamil Rokita zatrzymał akcję gości faulem, „wycenionym” przez sędziego na żółtą kartkę. Był to drugi żółty kartonik piłkarza Igloopolu, więc zobaczył on „czerwień” i opuścił boisko. Mimo gry w osłabieniu miejscowi nie dali się zdominować, ale sami też nie byli w stanie mocniej zagrozić bramce Polita. W końcówce meczu szczęścia przewrotką szukał Filip Leśniak, ale Psioda obronił. Po chwili z bliska Gajdek nie trafił w bramkę.