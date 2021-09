4 liga podkarpacka. Izolator Boguchwała stracił wygraną z Błękitnymi Ropczyce w ostatnich minutach [RELACJA, ZDJĘCIA]

Później obie strony próbowały atakować, ale ciekawych okazji brakowało. Wśród zawodników Błękitnych wyróżniał się Valerii Nikitchuk, ale obrońcy zespołu z Boguchwały grali bardzo czujnie.

Drugie 45 minut goście zaczęli ze sporym animuszem, ale w ich grze za dużo było chaosu i właściwie nie potrafili oddać groźnego strzału na bramkę Dawida Ziobry.

Nieźle natomiast cały czas radził sobie Izolator i miał okazje, by podwyższyć wynik meczu czym po prostu zamknąłby to spotkanie. Niewiele do szczęścia brakowało Michałowi Danielowi, Przemysławowi Nalepce czy wreszcie Michałowi Bogaczowi, który po zamieszaniu przy rzucie wolnym o mało co nie wepchnął piłki do pustej bramki.

Wciąż jednak było tylko 1:0, więc Błękitni mogli wierzyć, że uda się jednak wywieźć z „Izo-Areny” przynajmniej punkt. W 82. minucie zespół z Ropczyc wyprowadził dobrą kontrę, piłkę w polu karnym dostał Nikitchuk i pewnie pokonał Ziobrę.