4 liga podkarpacka. Jakub Słomski, trener Głogovii Głogów Małopolski: Zasłużyliśmy na takie miejsce

Spodziewał się pan aż tak dobrej rundy jesiennej?

Trudne pytanie (śmiech). Wydawało mi się, że tą drużynę stać na zwycięstwa i okazało się, że miałem rację. Myślę, że zasłużyliśmy na takie miejsce w tabeli dobrą grą, punktowaliśmy - nie było to przypadkowe. Trochę pewnie też szczęścia w tym wszystkim było, ale myślę, że potencjał został wykorzystany i dlatego takie miejsce.

Czy to dobre miejsce, by o awans się bić, czy wiosną spokojnie sobie grać?

Wydaje mi się, że to dobra pozycja, żeby przystąpić do rundy wiosennej. Jakiejś wielkiej napinki u nas nie ma. Na pewno będziemy w każdym meczu grać o zwycięstwo. Nic nie musimy, a tylko możemy - może będzie łatwiej grać.