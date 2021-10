4 liga podkarpacka. JKS Jarosław pokonał Geo-Eko Ekoball Stal Sanok

Już pierwsza składna akcja miejscowych zakończyła się golem. Z lewej strony Bartnik dośrodkował piłkę w pole karne. Futbolówka minęła kilku zawodników, trafiła do niepilnowanego Bały, który przymierzył w długi róg, zdobywając dla jarosławian zwycięską bramkę. Prowadzenie uspokoiło gospodarzy, którzy swoje akcje mogli rozgrywać spokojnie. W pierwszej odsłonie podopieczni Arkadiusza Barana mieli dwie dobre okazje po kontrataku. W 27. minucie Cardenas zagrał do Bały, który uruchomił Aksamita, jednak temu zabrakło centymetrów by sięgnąć podania. Dwie minuty później Cardenas podał do Aksamita, lecz golkiper gości szybkim wyjściem z bramki uchronił Stal przed groźną akcją. Goście w pierwszej połowie mieli jedną okazję, jednak strzał z rzutu wolnego Lorenca był bardzo niecelny.

Druga połowa rozpoczęła się od dobrej sytuacji Aksamita, który otrzymał podanie od Cardenasa, lecz jego próba została na raty obroniona przez Jagniszczaka. Stal nie mając nic do stracenia otworzyła się, co było motorem napędowym dla JKS-u, który mógł kontrować. W 61. minucie podwyższyć próbował Pawlak, ale jego strzał odbił bramkarz gości. W rewanżu zza pola karnego przymierzył Szomko i Dudek z kłopotami wybił futbolówkę na rzut rożny. W samej końcówce Lorenc próbował z dystansu i piłka