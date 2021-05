4 liga podkarpacka. JKS Jarosław przegrał u siebie z Karpatami Krosno 0:1 [RELACJA]

Jedyna bramka padła w 24. minucie. Rzut rożny wykonywali miejscowi, goście wyszli z szybką kontrą. Futbolówkę otrzymał Banks, popędził w kierunku bramki i mimo asysty obrońcy oddał strzał zza pola karnego przy dalszym słupku i golkiper JKS-u był bez szans. Wyrównać mógł Aksamit, jednak jego strzał przeleciał nieznacznie nad poprzeczką.

W drugiej odsłonie gospodarze dążyli do wyrównania, ale brakowało wykończenia. W 71. minucie Dziadosz został sfaulowany w polu karnym przez Bartnika i rozjemca wskazał na rzut karny, z którego Król trafił w słupek. Wyrównać mógł Ptasznik, którego strzał z trudem nad poprzeczkę przeniósł Krawczyk. W końcówce kilka razy zakotłowało się pod bramką gości, ale żaden z zawodników jarosławskiej drużyny nie zdołał przechytrzyć bloku defensywnego rywala, by doprowadzić do remisu.

Jarosławianie drugi raz w obecnym sezonie przegrali z krośnianami 0-1.