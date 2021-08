4 liga podkarpacka. Karpaty Krosno pewnie wygrały na własnym stadionie ze Stalą Łańcut [RELACJA, ZDJĘCIA]

wcześniej średnio się zanosiło z powodu prozaicznego: miejscowi mieli problem z konstruowaniem groźnych akcji ofensywnych, a co za tym szło, gola zdobyć nie za bardzo było z czego.

Wchodząc w szczegóły od razu zaznaczyć należy, że dużą meczową rolę odegrała postawa Kamila Wajsa, a zwłaszcza jego uderzenie w 42. minucie z rzutu wolnego z około 20 metrów. Posłał bowiem precyzyjną piłkę pod samą poprzeczkę, nie dając bramkarzowi szans na skuteczną interwencję. Skrzydłowy krośnian zapewnił zatem prowadzenie gospodarzom, na co

Po drugie trafienie Wajsa zmusiło przyjezdnych do otwarcia się, co zresztą szybko uczynili i zapłacili za to wysoką cenę. Początek ataku Stali wydawał się nawet pozytywny i optymistyczny, wszelako mogli akcję kontynuować, wykonując rzut rożny. Niestety po dośrodkowaniu goście stracili piłkę, Karpaty natychmiast podjęli kontratak i w sytuacji sam na sam znalazł się Lucjan Frydrych. Piłka po jego strzale odbiła się jeszcze od rąk Arkadiusza Słysza, ale ostatecznie znalazła się w siatce.