4 liga podkarpacka. Karpaty Krosno pokonały Piasta Tuczempy i przypieczętowały miejsce na podium

Obie drużyny w pierwszej odsłonie najwięcej sytuacji miały po stałych fragmentach gry. Najpierw z rzutu wolnego Jakub Kloc przymierzył w słupek. Następnie po rzucie wolnym z narożnika pola karnego, w podbramkowym zamieszaniu futbolówka trafiła do Jakuba Pelczara, który płaskim strzałem ulokował piłkę w siatce. Miejscowi od razu odpowiedzieli. Kamil Stopyra zagrał do Kloca, który huknął z kilkunastu metrów i świetną interwencją popisał się Mateusz Krawczyk, wybijając piłkę na rzut rożny. Po nim z kontrą wyszli goście. Grzegorz Gierlasiński zagrał w "uliczkę" do Pedro Banksa, który nie zmarnował dogodnej sytuacji.