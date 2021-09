4 liga podkarpacka. Karpaty Krosno poza zasięgiem Błękitnych Ropczyce

W lipcowym sparingu obu zespołów górą byli krośnianie (wygrana 1:0) i również w meczu o punkty mieli więcej argumentów, choć Błękitni po cichu liczyli na to, że uda im się sprawić niespodziankę.

Karpaty prowadziły grę praktycznie od pierwszego do ostatniego gwizdka. Goście zanim wyszli na prowadzenie zmarnowali kilka dogodnych sytuacji. W dobrych pozycjach znajdowali się Marek Fundakowski i Tomasz Płonka.

Gol na 0:1 padł po podaniu Grzegorza Gawlego z prawej strony. Do piłki, bez większego wysiłku, doszedł Płonka. Doświadczony napastnik wiedział, gdzie się ustawić, by skierować futbolówkę głową do bramki miejscowych. Dużo niższy obrońca Błękitnych był bez szans.