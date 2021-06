4 liga podkarpacka. Karpaty Krosno przegrały na własnym obiekcie z Igloopolem Dębica 1:2 [RELACJA, ZDJĘCIA]

W ogóle cała ekipa gości zasługuje na słowa uznania. Miała wszak duże trudności ze skompletowaniem kadry i przyjechała do Krosna tylko w jedenastoosobowym składzie. Goście wytrzymali kondycyjnie, poradzili sobie z naporem krośnian, a na końcu potrafili wyprowadzić akcję, zakończoną zdobyciem drugiego gola. Tutaj jednak zaznaczyć należy, że ewidentny błąd popełnili sędziowie, a zwłaszcza jeden z liniowych, który nie zauważył jak po centrze Kamila Rokity walczący w polu karnym o piłkę Piotr Syguła pomaga sobie ręką. Arbiter główny, Mateusz Warzocha przez chwilę wahał się czy uznać gola, ale nie widząc reakcji bocznego wskazał na środek. Krośnianie protestowali, lecz nic już nie wskórali.

Teraz słów kilka o postawie gospodarzy właśnie. Rozpocząć należy od stwierdzenia, że mecz ten Karpatom chwały nie przyniósł. Co prawda miejscowi przeważali zdecydowanie, jednakże w okolicznościach w jakich toczyło się spotkanie, a konkretnie przy problemach osobowych rywali, potyczkę powinni zdecydowanie rozstrzygnąć na swoją korzyść. Najaktywniejszym wśród krośnian był Karol Wajs i zawodnik ten pozostawił najkorzystniejsze wrażenie. Lewoskrzydłowy Karpat cały czas szarpał, inicjował ataki, dorzucał piłki na pole karne, ale zawsze wbiegającym w szesnastkę zabrakło kilku centymetrów do skutecznego wykończenia podania. W końcu Wajs sam wymierzył sprawiedliwość, dopadając do wybijanej na raty przez obrońców futbolówki i uderzając w górny róg bramki. Wydawało się, że gospodarze złapią wiatr w żagle i pognębią zepchniętych do obrony dębiczan.